بهلول يفجر مفاجأة ويؤكد تعرض الجزائر للكولسة !

فجر عضو المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم عمار بهلول، مفاجأة كبيرة، بعدما أكد تعرض الجزائر للكولسة خلال إنتخابات المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم

وخسر عمار بهلول إنتخابات المكتب التنفيدي للكاف بـ 24 صوتا، فيما تحصل الليبي عبد الرحيم الشناني على 29 صوتا.

وتحدث عمار بهلول على هذه الهزيمة في تصريح حصري لقناة النهار ظهيرة اليوم الخميس قائلا:

“التخوف الذي أعلنت عليه عبر قناة النهار يوم أمس كان صائبا ، فقبل يومين شعر الليبي أن الأمور كانت محسومة للجزائر، وكان هناك إجتماع مصغر في أحدج المنازل من أجل الكولسة”.

وأضاف: ” بعد أشغال الجمعية العامة للكاف اليوم تأكد بأن الشيء الذي نشر في أحد المواقع الرياضية الجزائرية أمر صحيح، وأنهم أرادوا القيام بمؤامؤة ضدنا”.