بهلول يكشف تفاصيل شجاره مع روراوة !

كشف عضو المكتب الفيدرالي للفاف عمار بهلول تفاصيل الشجار الذي جمعه بنائب رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم محمد روراة بإمارة أبوظبي العربية.

ونشط عمار بهلول صبيحة اليوم الأحد صبيحة ندوة صحفية بمدينة قسنطينة على هامش إجتماعه برؤساء الرابطات الولائية والجهوية لمساندة رئيس الفاف خير الدين زطشي.

وقال: “يوم 19 أفريل نزيل لتناول وجبة الفطور بالفندق، أين وجدت روراوة رفقة ثلاثة خليجيين على بعد 20 متر فقط، ولما وصلت إلى جانبه قلت السلام عليكم وتصافحت مع مجلسه، إلا أنه رفض مصافحتي قائلا: “لا سلام لا والو”…ورفض مد يده”.

“رفضت أن أرد عليه لأنني رفضت أن تكون هناك إنزلاقات أخرى خطيرة خارج الجزائر مع جزائري “.