بهية راشدي ترد على منتقديها: أوصلت إسم الجزائر إلى أعلى المراتب وتاريخي سبب تكريمي

خرجت الفنانة القديرة بهية راشدي، عن صمتها، وردت على الهجوم الذي تعرضت له بعد تكريمها سهرة الخميس من قبل وزيرة الثقافة.

وقالت بهية راشدي، في اتصال مع “النهار اونلاين”: “تاريخي ومصداقيتي جعلني أكرم من طرف رئيس الجمهورية”.

وأضافت الفنانة القديرة: “هذه أول مرة أكرم فيها من طرف وزارة الثقافة، لا أستطيع الرد على من انتقد هذا التكريم لأنهم أشخاص مجهولين، ولو كانت لديهم الجرأة لوضعوا أسماءهم لأرد عليهم”.

وتابعت بطلة فيلم “امرأتان”: “لماذا لم يتكلموا علي عندما أساعد الشباب في التكوين أو إنجاز أفلام قصيرة بدون مقابل، لماذا سكتوا عندما رفعت الراية الوطنية في الخارج وأوصلت إسم الجزائر إلى أعلى المراتب؟”.

و في ذات السياق قالت الفنانة : “يوجد في الجزائر بهية راشدي واحدة، تاريخي ومكانتي، وسيرتي تتكلم عليا، إسم بهية راشدي غالي وعندما أتكلم الناس تستمع إلي لأنه لدي مصداقية”.

وختمت الفنانة كلامها قائلة: “كرمت من طرف رئيس الجمهورية، وتحصلت على جائزة أحسن ممثلة في تونس، كما كرمت في أمريكا وكل العالم.. لماذا لم يتكلموا.. لأنهم بكل بساطة لم يصلوا ولن يصلوا إلى ما وصلت إليه”.