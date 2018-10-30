بهية راشدي تشارك بكتاب 70 قصة واقعية للأطفال في سيلا 2018

شاركت الفنانة والممثلة القديرة، بهية راشدي، في الصالون الدولي للكتاب لطبعته 2018، بكتاب موجه للأطفال.

وقالت بهية راشدي، في تصريح للنهار، إن الكتاب يحتوي على الكثير من القصص الواقعية الموجهة للأطفال.

وأضافت،الممثلة القديرة،أن تقريبا 70 قصة موجودة في الكتاب،تجعل الطفل يحلم ويفرح ويتأمل، ويتعلم كيف يقاسم أحزانه مع الآخرين وتحمل المسؤولية.

وأشارت، بهيد راشدي، إلى أن القصص كلها جديدة،لأنها من تأليفها رفقة أوجيد عثمان،مضيفة أن الكتاب سيترجم إلى اللغة الفرنسية قريبا.

أما عن كتابها الذي يتحدث، عن حياتها، كشفت بهية راشدي، أنه سيصدر قريبا وليس في هذه الطبعة.