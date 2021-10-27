بهية راشدي تقصف بالثقيل.. “قليلو الأدب”!

قصفت الممثلة القديرة بهية راشدي بالثقيل، الأشخاص الذين يقلّلون من قيمة الآخرين ولا يحترمونهم. كما قالت في تصريحات للنهار، إن الانسان الذي يقلل من آخر بطريقة الشتم والسب “قليل الأدب”.

كما أضافت بهية راشدي، أن هذا يعتبر جريمة في حق الآخر و “لا أرضاها لأحد”. و أنا بصراحة لا أحب الأشخاص الذين يقللون الإحترام” –تضيف المتحدثة-.

وفي المقابل اشارت، بهية راشدي، إلى أن ” الانسان الذي يشتم انسان قليل الأدب وعديم التربية”. “ولا أكن له الاحترام ويريد أن يكون مكانه ويغار منه”.

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ومن جهة ثانية، استذكرت الفنانة القديرة بهية راشدي أختها “خدوجة”، حيث قالت أنها عانت من مرض السرطان في صمت. تابعة “أختي عانت من المرض تقريبا مدة 6 سنين في صمت لانها شجاعة وتقبلت حالتها”.

وفي المقابل، صرحت راشدي “كنا خائفين عليها.. وكل العائلة مرضت معها، كما فقدنا لذة الحياة”. وأضافت المتحدثة “الحمد لله كان العلاج الخاص بمرض السرطان لا بأس والآن حالتها مستقرة”.

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هكذا تعرضت الفنانة بهية راشدي للسطو

والممثلة بهيىة راشدي تعتبر من بين الفانين الكبار في الجزائر الذي اعطو ومازالوا يقدمون للثقافة الجزائرية بأدوارها المشرفة.

وكشفت الممثلة القديرة بهية راشدي تفاصيل مثيرة ومرعبة حول سرقة بيتها من قبل مجهولين ببينام في العاصمة. وصرحت الممثلة الكبيرة لأحد القنوات الخاصة ان مجهولين قاموا بالسطو على منزلها وسلب أشياء قيّمة منه.

وفي المقابل قالت الفنانة ان الامر لم يتوقف عند السرقة بل تعدى إلى كتابة اشياء على الجدران والمرايا عبارات “تهديدية”. و قالت راشدي لذات القناة أنها وجدت عبارات “هذا عقاب الله ومازال” وكذا في بهو المنزل “هذا عقاب الله في احوال الناس”.

وإستنكرت الفنانة ما كتبه اللصوص في جدران بيتها واصفة إياهم بالجهال وليس لديهم أي بذرة من الإيمان حتى يحاسبون الناس. كما شكرت الفنانة بهية راشدي الشعب الجزائري و جمهورها على تضامنهم معها مساندتها.

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