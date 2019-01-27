بوابة إلكترونية لمعاينة بطاقة الناخب والتعرف على مكاتب التصويت

أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية خدمة جديدة عبر موقعها الإلكتروني، تتمثل في البوابة الإلكترونية.

حيث ستسمح للمسجلين في القوائم الإنتخابية بالتعرف على مراكز ومكاتب التصويت التابعين لها، تحسبا للإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وتتزامن هذه الخدمة مع إنطلاق عملية المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية، والإطلاع على كل المعلومات المتعلقة ببطاقة الناخب.

كرقم البطاقة والمركز والمكتب الذي سيجري فيه الناخب عملية التصويت.

ويتم الولوج إلى هذه البوابة الالكترونية “electeur.interieur.gov.dz/electeurconsult ” من خلال إدخال اسم الولاية والبلدية.

التي يقطن بها المسجل في القوائم الإنتخابية, بالإضافة إلى معلوماته الشخصية.

ومباشرة بعد عملية البحث يتم عرض نافذة تحتوي على كل المعلومات الواردة في بطاقة الناخب كالبيانات الشخصية ورقم التسجيل.

وكذا اسم ورقم المركز والمكتب الذي ستتم فيه عملية التصويت.