بوابة رقمية لاستقبال السير الذاتية للإطارات السامية الراغبين في الالتحاق بوزارة الصناعة

أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق بوابة رقمية لاستقبال السير الذاتية للإطارات السامية الراغبين في الالتحاق بقطاعها.

وحسب بيان وزارة الصناعة، يأتي هذا في إطار عملية تعزيز مواردها البشرية بالكفاءات والخبرات في مختلف المجالات والتخصصات.

ويأتي إطلاق هذه المنصة الرقمية لإرساء مزيد من الشفافية والمساواة في عمليات التوظيف التي ستبرمجها وزارة الصناعة مستقبلا.

لاسيما فيما يتعلق بالوظائف السامية على مستوى إدارتها المركزية، إداراتها اللامركزية، المجمعات الصناعية والهيئات التابعة لها.

وسيشرع في عملية استقبال السير الذاتية، التي تخص في مرحلة أولى المرشحين الراغبين في الالتحاق بالمجمعات والمؤسسات العمومية الصناعية. ابتداء من اليوم الأربعاء إلى 17 نوفمبر 2021.