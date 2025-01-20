بواب حكما لقمة “السياربي” و”الكناري”

أسندت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، مهمة إدارة مباراة الغد، بين شباب بلوزداد والضيف شبيبة القبائل، للحكم علاء بواب.

ويستقبل الشباب، غدا الثلاثاء، شبيبة القبائل، بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 18:00، في قمة واعدة متأخرة عن الجولة الـ 9 من البطولة المحترفة.

وسيدير بواب، اللقاء بمساعدة كل من بويمة وبلوط، بينما سيقود “الفار” الحكم مصطفى غربال. بمساعدة ورد بن سلامة.

ويتصدر “الكناري” بطولة هذا الموسم مؤقتا، بـ 24 نقطة بعدما خاض 14 مباراة من مرحلة الذهاب. بينما يملك “السياربي” 19 نقطة و4 لقاءات متأخرة باحتساب لقاء الغد.

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