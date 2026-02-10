بواب حكما لقمة “السياسي” والوفاق

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن تعيينات حكام الجولة الـ 19 من البطولة المحترفة، للموسم الجاري 2025-2026.

ويرتقب أن تقام لقاءات هذه الجولة، المنقوصة من مواجهات ممثلي الجزائر، في المنافستين القاريتين، يومي الجمعة والسبت القادمين.

وتنطلق لقاءات الجولة الـ 19 بصدام واعد، يوم الجمعة، بملعب الشهيد “حملاوي” بين الوصيف الجديد شباب قسنطينة، وضيفه وفاق سطيف، والتي سيديرها الثلاثي. علاء بواب وغزلي أنور، ورضوان عمرون، فيما سيكون أكرم مشايرية في “الفار” بمساعدة حمايدي محمد.

أما بخصوص المباراة الأخرى المقررة الجمعة، بن مولودية البيض وأولمبي الشلف. والتي لا تقل إثارة عن سابقتها بالنظر إلى حاجة كل طرف للنقاط الثلاث في سباق تفادي السقوط. سيديرها الحكم بوخالفة نبيل، بمساعدة الثنائي ورد بن سلامة ياسين، وطيب بودربال.

وتتواصل الجولة الـ 19، بإجراء لقاءين السبت القادم. الأول بين مستقبل الرويسات وضيفه ترجي مستغانم. والذي سيديره الثلاثي بوجمعة طاهر، ووزيت حمزة، وعويوة يوسف، فيما تم تعيين علو رضوان حكما لـ”الفار” بمساعدة جنادي خير الدين.

أما المواجهة الأخيرة، والتي ستجمع بين نجم بن عكنون، ومُضيفه أتليتيك بارادو. ستجري تحت إشراف الحكم لحلو بن براهم، ومساعديه فوراري مقران وبوفاسة عميروش. في حين سيكون دهار يحيى، في غرفة الحكم المساعد، رفقة رزفة أمين.