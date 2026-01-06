بواب حكما لقمة بلوزداد وشبيبة القبائل

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن حكام مباريات الجولة الـ 15 والأخيرة، من مرحلة ذهاب الموسم الجاري 2025-2026، المقرر إقامتها يومي الخميس والجمعة القادمين.

وسيدير لقاء وفاق سطيف والضيف أتليتيك بارادو، المقرر الخميس، الثلاثي أكرم مشايرية ومحمد حمايدي وبن حمودة محمد أمين. بينما سيكون يحيى دهار حكما لـ”الفار” بمساعدة رزقة محمد أمين.

وفي ذات اليوم يستقبل اتحاد العاصمة، نادي مولودية وهران، في قمة مرتقبة بـ 5 جويلية. سيديرها الحكم أوكيل مهدي، بمساعدة هواري داود، وجنادي خير الدين، بينما سيشرف على “الفار” الثنائي صحراوي عبد الرحمن والحاج يحيى حسين.

أما مهمة إدارة القمة الأخرى المقررة الجمعة بملعب 5 جويلية 62. بين شباب بلوزداد والضيف شبيبة القبائل، فقد أسندت للحكم بواب علاء، وسيساعده الثنائي غزلي أنور واسلام بوخاتم. فيما سيكون نبيل بوخالفة، حكما لـ”الفار” بمساعدة ورد بن سلامة ياسين.