بواب حكما لمباراة اتحاد العاصمة وترجي مستغانم

عيّنت لجنة التحكيم، الحكم علاء بواب، لإدارة المباراة المقدمة عن الجولة الـ12 من البطولة، والتي ستجمع ترجي مستغانم، بالضيف اتحاد العاصمة.

وحسب الصفحة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، سيُدير الحكم بواب، هذه المباراة بمساعدة كل من غزلي أنور، بوخاتم اسلام، وبوخالفة نبيل كحكم رابع.

كما كشف ذات المصدر، عن تعيين الثنائي حركات فاتح، وغزلان محمد، كحكام لتقنية “الفار” في هذه المباراة.

يذكر أن هذه المباراة المقدمة عن الجولة الـ12 من البطولة المحترفة، بين ترجي مستغانم، واتحاد العاصمة، مقررة الاثنين المقبل.