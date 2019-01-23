“بواتينغ” يتراجع :”ميسي الأفضل في التاريخ”

إعتبر “كيفن برينس بواتينغ”، الوافد الجديد على “برشلونة، بأن زميله “ليونيل ميسي” هو أفضل لاعب على مر تاريخ كرة القدم.

وصرّح خلال تقديمه لوسائل الإعلام الإسبانية :”سعيد بالتواجد في نفس التشكيلة مع أفضل لاعب في التاريخ، هذا شرف كبير لي”.

وجاءت هذه التصريحات مُناقضة لـ”تغريدة” أطلقها على حسابه الرسمي في “تويتر” شهر جوان 2018، عندما وصف البرتغالي “كريستيانو رونالدو” بـ”الأفضل”.

وإلتحق نجم منتخب “النجوم السوداء” بصفوف “البلاوغرانا”، قادما من “ساسولو” الإيطالي على شكل إعارة لـ6 أشهر مُقابل 8 ملايين أورو.