إقتناء أربع بواخر جديدة.. وإنشاء الشركة البحرية “CNAN EL DJAZAIR”

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ،أنه سيتم اقتناء أربع بواخر جديدة. ليرتفع عدد السفن المكونة للأسطول الوطني البحري إلى 13 باخرة.

للوصول إلى هدف 1.3 طن من الشحن البحري. أي ما يعادل 9.24 بالمائة من حصة السوق الوطنية بعدما كانت لا تتجاوز 3 بالمائة.

وأضاف الوزير أنه فيما يخص نقل المسافري. شهد موسم الإصطياف الحالي استئناف الرحلات نحو برشلونة وسيت وجنوة.

أما فيما يخص مطابقة التنظيم الجزائري مع الشروط البحرية الدولية، فإن الجزائر بصدد المصادقة على الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات والنصوص التنظيمية ذات الصلة.

كما شهدت هذه السنة الشروع في إنشاء الشركة البحرية الجديدة “CNAN EL DJAZAIR “.

وفي إطار الحد من تبعية الجزائر لمقدمي الخدمات الأجانب في مجال حجز تذاكر النقل البحري.قال الوزير بادرت الحكومة بنظام للحجز لفائدة المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. انجز كليا من قبل مهندسين جزائريين في مجال النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه.

كما تم وضع في قطاع النقل، منذ شهر سبتمبر 2022 المشاريع الأتية حيز الاستغلال أرضيتان لمحطتي حاويات في كل من بارول ( جيجل والسانية وهران) تسليم 172 كلم من السكك والرص في سنة 2022.

كما تم فتح أول خط لترامواي مستغانم جامعة خروبة محطة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. سلمندر ومحطة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية .