بوادر الفشل تلتحق بأضخم سوق للخضر والفواكه “magro” بسطيف

يعرف أضخم سوق للجملة بالشرق الجزائري للخضر والفواكه ماقرو “magro” بولاية سطيف، ركودا تاما منذ 5 أشهر على تدشينه.

ليضاف إلى قائمة الأسواق الفاشلة ليلحق ببوراشد في عين الدفلى وعين وسارة بالجلفة المغلقان منذ مدة.

لتقوم مديرية التجارة بعرض سوق ماقرو “magro”على طبق من ذهب لتجار سوق الفجر للخضر والفواكه.

بعد نزول لجنة عالية المستوى من وزارة التجارة تتقصى حقيقية فشل سوق “magro” ماغرو الجهوي الذي صمد يوم واحد.

من الإفتتاح الرسمي منذ 13مارس الفارط، غير أن تجار سوق الفجر للخضر والفواكه بسطيف يرفضون الالتحاق بالسوق .

ويحملون خسارة السوق الى سياسة تسبيق شكارة السماسرة على المهنة.