بوادر الموجة الرابعة من الوباء تحوم بالجزائر

قال البروفيسور فوزي درار المدير العام لمعهد باستور أن عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 في الجزائر سجل مؤخرا ارتفاعا طفيفا.

وأضاف درار خلال حلوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالتلفزيون الجزائري “سجلنا في الساعات القليلة الماضية. أكثر من 100 حالة إصابة بكوفيد-19. وهذه بوادر موجة رابعة لكورونا”.

وأوضح أن الدخول في موجة جديدة من كورونا يكون بصفة تدريجية وهذا لا يستلزم تسجيل حالات إنعاش وحالات حرجة. ونسبة كبيرة من الوفيات، وإنما تبدأ بارتفاع حالات الإصابة التدريجي.

وأضاف أن الجزائر ستدخل لا محالة في موجة رابعة حتى وإن كان ذلك بعد شهر أو شهرين.

وأكد أن التلقيح بالإضافة إلى التقيد بالإجراءات الصحية وكذا البروتوكولات الصحية هي التي من شأنها أن تسمح للمنحنى بالنزول.

وقال إن الأشخاص غير الملقحين يعتبرون خزانا لفيروس كوفيد-19 والذين كلما كان عددهم كبيرا بعد التعرض للإصابة. خصوصا إذا كانت مناعتهم ضعيفة، فإن هذا العامل سيسمح لتحور الفيروس بسهولة، ثم انطلاق الوباء من جديد.

وكشف البروفيسور درار، أنه حسب إحصائيات لمنطمة الصحة العالمية تم تسجيل أكثر من 90 بالمائة من الوفيات. من أصل 50 ألف وفاة أسبوعيا المسجلة عالميا هم من فئة غير الملقحين. وهو ما يؤكد نجاعة اللقاح في تفادي التعقيدات المؤدية للوفاة.

كما أكد في ذات السياق أن المتحور الوحيد الموجود في الجزائر حاليا هو دلتا. وإذا ما تم تشخيص متحور جديد سيتم الكشف عن وجوده.

ودعا مدير معهد باستور، فئة المسنين وذوي الأمراض المزمنة، إلى ضرورة تلقي جرعة ثالثة من اللقاح. كون هذا الأخير تبدأ نجاعته في النزول بعد ستة إلى ثمانية أشهر من أخذ اللقاح. وعليه أخذ جرعة ثالثة تكون بمثابة جرعة تذكير لإعادة رفع فعالية اللقاح من جديد.

وحذر البروفيسور المواطنين من العزوف عن تلقي اللقاح بسبب التخوف منه استجابة للشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة، التي تطعن في نجاعته.

وطمأن في نفس الوقت، أنه لم يتم تسجيل أي أعراض جانبية حادة أو خطيرة في الجزائر.

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp