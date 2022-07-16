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بواقع 98.17%..أشبال الأمة يحققون نسبة نجاح ممتازة في “الباك”

بقلم ط.خير الدين
بواقع 98.17%..أشبال الأمة يحققون نسبة نجاح ممتازة في “الباك”
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سجلت دفعات مدارس أشبال الأمة للطور الثانوي هذه السنة، نتائج ممتازة في نتائج شهادة البكالوريا لدورة جوان 2022.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فلقد  تحصل  430  شبلة وشبلا على شهادة البكالوريا بنسبة نجاح 98.17 %.

وبهذه المناسبة، يتقدم الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتهانيه إلى الناجحين والإطارات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتألق.

وتعكس هذه النتائج الممتازة والنوعية الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة.

كما تعكس المستوى الراقي الذي تتميز به المدارس وكذا اجتهاد وتفاني الأساتذة والإطارات الساهرة على تفوّقهم، والوسائل والإمكانات البشرية والمادية والبيداغوجية التي تسخرها قيادة الجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس.

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