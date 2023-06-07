بوالحبيب: “برمجة البطولة لا تناسبنا وراسلنا الرابطة”
بقلم كريم تيغرمت
أكد المدير العام لشباب قسنطينة، محمد بوالحبيب، عدم رضا إدارته عن البرمجة التي تم تسطيرها لباقي مباريات بطولة الموسم الجاري.
وصرح بوالحبيب، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “برمجة باقي مبارايات البطولة لا تناسبنا”.
كما أضاف: “وجهنا مراسلة رسمية للرابطة المحترفة في هذا الخصوص، ونتوقع استجابة الرابطة للمطالب المدونة في هذه المراسلة”.
وتابع محمد بوالحبيب: “نتمنى أن تسير البطولة بصفة عادية، لتفادي أي تلاعب، ونتمنى أن تكون كل الأندية بعقلية أوروربية واللعب إلى آخر دقيقة”.
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