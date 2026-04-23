بوالزرد يجري مباحثات مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك 

أجرى وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، مباحثات مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أمينة محمد، حول العلاقات بين الجزائر ونظام الأمم المتحدة الإنمائي.

وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركة بوالزرد، في منتدى الأمم المتحدة لتمويل التنمية المنعقد من 20 إلى 24 أفريل الجاري.

وخلال اللقاء، تطرق الجانبان لجهود الجزائر الحثيثة في الدفع بعجلة التنمية المستدامة لتحقيق أهداف برنامج 2030 سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي والدولي.

وبالمناسبة، أبرز بوالزرد، مختلف المبادرات التي يقودها قطاع المالية في الجزائر لمرافقة جهود التنمية في البلاد. وكذا المشاريع المشتركة بين وزارة المالية ومختلف الوكالات الأممية المتواجدة في الجزائر.

وأكد بوالزرد، أيضا على استعداد الجزائر الكامل، خاصة بصفتها نائب الرئيس الحالي والرئيس القادم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، للعمل على تنفيذ مخرجات التزام إشبيلية الذي أقره رؤساء الدول والحكومات شهر جوان الماضي.