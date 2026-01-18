بوباية: تخصيص 2400 مليار دينار لعصرنة وتطوير السكك الحديدية

كشف المدير المركزي بالوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، نبيل بوباية أن الجزائر خصصت غلافا ماليا يقدّر بحوالي 2400 مليار دينار من أجل تطوير وعصرنة شبكة النقل بالسكك الحديدية. في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح بوباية خلال استضافته، اليوم ضمن يرنامج “ضيف الصباح ” للقناة الإذاعية الأولى، أن وزارة الأشغال العمومية تشرف على إنجاز مختلف مشاريع البرنامج الوطني لتطوير هذه الشبكة. التي تمتد حاليًا على طول 5738 كلم عبر مختلف ولايات الوطن. وذلك بعد انضمام الخط المنجمي الغربي المستكمل مع نهاية سنة 2025، بما يعزز التنمية الوطنية والإقليمية.

وأكد المتحدث أن المشاريع المنجزة خلال السنوات الست الأخيرة أحدثت نقلة نوعية في القطاع. حيث انتقلت شبكة السكك الحديدية من أقل من 4000 كلم إلى إنجاز أكثر من 1700 كلم من الخطوط الجديدة. ما سمح بتوفير قطار كل نصف ساعة في الجزائر. وهو ما يعكس التحسن الملحوظ في وتيرة النقل وجودة الخدمة.

وأضاف بوباية، أن السلطات تأمل في ربط شبكة السكك الحديدية مستقبلاً بدول الجوار المغاربي والإفريقي، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للجزائر كبوابة للقارة الإفريقية. خاصة فيما يتعلق بربط مناطق التبادل التجاري والصناعي الحدودية، وتعزيز النقل الجماعي للمسافرين والبضائع ذات الحمولة الكبيرة في آجال معقولة.

وأشار إلى أن من أبرز مزايا النقل بالسكك الحديدية خفض تكاليف النقل، وإمكانية استخدامه في حالات الطوارئ لضمان إيصال الإمدادات بسرعة. إضافة إلى المساهمة في التقليل من الازدحام المروري، لا سيما في المناطق التي تشهد اختناقات مرورية.

