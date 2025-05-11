بوبكر عبيد يحفز تعداد الاتحاد قبل مواجهة شباب قسنطينة

عمل الرئيس الجديد لمجلس إدارة اتحاد العاصمة، بوبكر عبيد، على تحفيز لاعبي الفريق، قبل مباراتهم المقبلة لحساب البطولة، والتي ستجمعهم بشباب قسنطينة.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، عبر صفحة الفريق على “فايس بوك”، الكلمة التي ألقاها بوبكر عبيد، على اللاعبين، خلال اجتماعه الأول بهم.

وأكد عبيد، في كلمته للاعبين، وقوفه إلى جانبهم، مؤكدا بأن أبواب الإدارة مفتوحة أمامهم لطرح جميع انشغالاتهم.

وفي المقابل، طالب الرئيس الجديد لمجلس إدارة اتحاد العاصمة، من اللاعبين، العمل على تعويض ما فاتهم، انطلاقا من مباراتهم المقبلة أمام شباب قسنطينة، والتي طالب بالفوز بها.

كما أبدى بوبكر عبيد، ثقته في التعداد الحالي لاتحاد العاصمة، من أجل انهاء الموسم في البوديوم، وإسعاد أنصار الفريق.