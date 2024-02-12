بوتابوت: “أرفع القبعة لبلماضي لكن علينا احترام قرار رئيس “الفاف””

أبدى منصور بوتابوت، اللاعب الأسبق للمنتخب الوطني، رأيه بخصوص تنيحة الناخب جمال بلماضي، عقب اقصاء الخضر من “كان” كوت ديفوار.

وفي حوار لموقع “العربي الجديد”، قال بوتابوت: “اقالة بلماضي، قرار رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ويجب احترامه”.

كما أضاف: “وجب التذكير، رغم أن القضية حسمت على ما يبدو، لكن جمال بلماضي كان المدرب المثالي لمنتخب الجزائر، وقدم كل شيء لبلده والمنتخب”.

وختم بوتابوت، قائلا: “أرفع القبعة لجمال بلماضي، لأنه ليس من السهل أن تكون مدرباً لبلد مثل الجزائر”.