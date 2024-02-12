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الرياضة

بوتابوت: “الخروج المبكر لمنتخبات شمال افريقيا من “الكان” ليس مفاجأة”

بقلم كريم تيغرمت
بوتابوت: “الخروج المبكر لمنتخبات شمال افريقيا من “الكان” ليس مفاجأة”
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اعتبر الدولي الجزائري الأسبق. منصور بوتابوت. بأن الخروج المبكر لمنتخبات شمال إفريقيا من “الكان” 2023. لا يمكن اعتباره مفاجأة.

وصرح بوتابوت. في حوار خص به موقع “العربي الجديد”: “بكل بساطة، لم تعد هناك فرق صغيرة في بطولة كأس أمم أفريقيا”.

كما أوضح: “منتخبات شمال القارة، أصبحت لا تخيف الفرق التي تسمى على الورق بالضعيفة، كل شيء ممكن أن يحدث في المباريات مثل ما رأينا في دورة ساحل العاج”.

وتابع منصور بوتابوت: “بصراحة وأي متابع بشكل جيد لأحوال كرة القدم، وخصوصاً في القارة السمراء، لا يمكن أن يصف ما حدث بالمفاجأة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/itWxA
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