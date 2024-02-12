بوتابوت: “الخروج المبكر لمنتخبات شمال افريقيا من “الكان” ليس مفاجأة”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر الدولي الجزائري الأسبق. منصور بوتابوت. بأن الخروج المبكر لمنتخبات شمال إفريقيا من “الكان” 2023. لا يمكن اعتباره مفاجأة.
وصرح بوتابوت. في حوار خص به موقع “العربي الجديد”: “بكل بساطة، لم تعد هناك فرق صغيرة في بطولة كأس أمم أفريقيا”.
كما أوضح: “منتخبات شمال القارة، أصبحت لا تخيف الفرق التي تسمى على الورق بالضعيفة، كل شيء ممكن أن يحدث في المباريات مثل ما رأينا في دورة ساحل العاج”.
وتابع منصور بوتابوت: “بصراحة وأي متابع بشكل جيد لأحوال كرة القدم، وخصوصاً في القارة السمراء، لا يمكن أن يصف ما حدث بالمفاجأة”.
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