بوتابوت: “الكل له يد في إقصاء الخضر والمدرب يتحمل المسؤولية الأكبر”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر المهاجم الأسبق للمنتخب الوطني. منصور بوتابوت. بأن المسؤولية مشتركة. فيما تعلق بالخروج المبكر للخضر في نهائيات أمم إفريقيا 2023.
وصرح بوتابوت في هذا الخصوص، لموقع “العربي الجديد: “لا أعرف من هو المسؤول عن هذه المشاركة السيئة للمنتخب الجزائري في نهائيات كأس أمم أفريقيا”.
كما أضاف: “يبقى الأمر جماعياً، وكل لديه يد في ذلك، لكن يبقى الأمر معقداً للغاية كما هو الحال غالباً في السنوات الأخيرة”.
وتابع الدولي الجزائري الأسبق، منصور بوتابوت: “لسوء الحظ المدرب هو أكثر من يتحمل المسؤولية”.
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