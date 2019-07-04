بوتابوت: “بلماضي أعاد الإنضباط للمنتخب الوطني”

الرياضة
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بوتابوت: “بلماضي أعاد الإنضباط للمنتخب الوطني”
بقلم كريم.تيغرمت

أثنى الدولي الجزائري السابق، منصور بوتابوت، على الناخب الوطني جمال بلماضي، معتبرا أن هذا الأخير أعاد الإنضباط للخضر.

وصرح منصور بوتابوت، في حوار لصحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية: “جمال بلماضي، أعاد الإنضباط، اللاعبون أظهرو حظور ذهني جيد، ونشعر أن الكل معني”.

وأضاف المهاجم السابق للخضر: “بعد مباراة تنزانيا، يمكننا أن نلاحظ أنه لا توجد تشكيلة أساسية من 11 لاعب فقط، بل هناك 23 لاعبا بإمكانهم خوض هذه “الكان””.

وتابع بوتابوت: “بلماضي طمأنني، من خلال طريقة تعاماه، حتى في المباراة الثالثة، والنتيجة 3-0، كانت ردة فعله على دكة البدلاء، كأنه يلعب من أجل تحقيق التأهل”.


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