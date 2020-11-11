بوتابوت: “لا خوف على بونجاح وسيعود للتهديف أمام زيمبابوي”

إعتبر الدولي الجزائري السابق منصور بوتابوت، أن فترة الفراغ التي مرّ بها بغداد بونجاح ليست مقلقة وسيعود للتهديف أمام زمبابوي.

وصرح بوتابوت، في حوار لحصة “c’est vous l’expert”: “بخصوص بونجاح، عندما تكون مهاجما ولا تسجل أهداف، يصبح الأمر مزعجا، حتى إذا فاز فريقك”.

وأَضاف المهاجم السابق للخضر: “بونجاح لم يخلق فرص كثيرة مؤخرا مع الخضر، لكنه يقوم بعمل كبير، وهذه هي كرة القدم”.

وتابع منصور بوتابوت: “عليه مواصلة العمل ، ربما انطلاقا من هذا الأسبوع سيعود للتهديف أمام زيمبابوي”.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيتضيف غدا الخميس، منتخب زيمبابوي، بملعب “5 جويلية”، لحساب مباراة الذهاب من تصفيات كأس أمم إفريقيا.