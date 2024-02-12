بوتابوت: “لا يمكنني تفسير الخروج المبكر للخضر من “الكان” وأتمنى عودتهم بقوة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الدولي الجزائري الأسبق، منصور بوتابوت، عن الخروج المبكر للمنتخب الوطني، من “كان 2023″، مبديا في ذات الوقت أمله في عودة الخضر بقوة.
وقال بوتابوت، في حوار لموقع “العربي الجديد”: “باعتباري لاعباً سابقاً في منتخب الجزائر، كما سبق أن لعبت هذه المسابقة، أشعر بخيبة أمل اتجاه المنتخب الجزائري، وجماهيره”.
كما أضاف المهاجم الأسبق للخضر: “لن أتمكن من شرح سبب حدوث ذلك، لأنني لا أملك تفاصيل تخص المجموعة، وكيف سارت الأمور مع الجهاز الفني”.
وتابع منصور بوتابوت: “أملي الوحيد أن يستعيد الخضر عافيتهم سريعاً، وأظن أننا نملك كل الوسائل والقدرات لتحقيق عودة قوية، خاصة أنه تنتظرنا تصفيات كأس العالم”.
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