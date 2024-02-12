بوتابوت: “ليس من السهل استبدال بلماضي ويجب أن لا نخطئ في اختيارنا”

أكد الدولي الجزائري الأسبق منصور بوتابوت، بأن ايجاد خليفة جمال بلماضي، لن يكون بالأمر السهل، محذرا في ذات الوقت ارتكاب خطأ في اختيار الناخب الوطني الجديد.

وقال بوتابوت في هذا الخصوص: “لا أملك فكرة عن مفاوضات الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لكن ليس من السهل استبدال جمال بلماضي”.

كما أضاف المهاجم الأسبق للخضر: “يجب ألا نخطئ في اختيار الناخب الجديد، لأننا نملك جيلاً عظيماً من اللاعبين”.

وتابع منصور بوتابوت: “سنحتاج إلى مدرب وطني حقيقي، حتى نتمكن من العودة بقوة، وتجاوز التحديات القادمة بنجاح”.