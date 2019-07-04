بوتابوت: “هذا الثلاثي كان مفاجأت الخضر في هذه “الكان””

تحدث الدولي الجزائري السابق، منصور بوتابوت، عن المستوى الذي ظهر به لاعبوا الخضر، خلال دور المجموعات، لنهائيات أمم إفريقيا 2019.

وصرح بوتابوت، في حوار لصحيفية “فرانس فوتبول” الفرنسية: “رأيت أشياء جميلة على المستوى الفردي، للاعبي الخضر، خاصة عطال، بن ناصر، وبلايلي”.

وأضاف: “اكتشفت يوسف بلايلي، الذي أعتبره مثير جدا للإهتمام، ضد السنغال أبهرني بضغطه، وبقوته في الصراعات الفردية”.

وتابع بوتابوت: “بلايلي كان مفاجأت سارة، مثله مثل بن ناصر، الذي يتحرك كثيرا في وسط الميدان، وعطال كان الإكتشاف، خاصة في أول مباراة، إنه مؤثر جدا على جهته، ويمنح الإضافة والسرعة”.