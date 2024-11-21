بوتابوت: “أحيّي غويري على تألقه.. شياخة مستقبل الخضر و عبدلي لاعب مهم”

ثمّن المهاجم الدولي الجزائري السابق، منصور بوتابوت، المستوى الذي قدمه الخضر، في آخر مواجهتين أمام غينيا الاستوائية وليبيريا.

في إطار الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وتأهله الخضر على رأس المجموعة الخامسة.

وصرّح اللاعب السابق للخضر، منصور بوتابوت، أمس الأربعاء، لموقع “العربي الجديد”، بخصوص أداء رجال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. في المواجهتين الأخرتين: “كان هناك فرق في الأداء و النتيجة ودور اللاعبين في اللقاءين الماضيين. أمام غينيا الاستوائية كان اللقاء متوسطاً جداً بسبب الحرارة وأرضية الملعب التي لم تكن مساعدة. أما المباراة الثانية ضد ليبيريا فقد كانت ممتعة للغاية سواء من الناحية التكتيكية أو الأهداف. إضافة إلى تألق بعض اللاعبين مثل أمين غويري الذي كان يتحرك بشكل مميز جداً واستطاع صناعة الأهداف والتسجيل، أحيّيه على ما قدّمه”.

وأضاف المتحدث: “هناك أيضاً عماد عبدلي، صحيح أنه لم يلعب كثيراً في المباراتين للحكم عليه، لكني أعتقد أنه سيصبح لاعباً مهماً في المباريات المقبلة. فهو شاب جيد جداً من الناحيتين الفنية والبدنية، وسيكون إلى جانب لاعبين مهمين في خط وسط تشكيلة المنتخب الجزائري”.

وختم منصور بوتابوت تصريحاته بالحديث عن المهاجم الجديد للمنتخب الجزائري والمحترف في نادي كوبنهاغن الدنماركي، أمين شياخة، بالقول: “أعرف أن شياخة لاعب شاب وواعد جداً لمستقبل منتخبنا الوطني. يتميز بطول القامة والمهارة أمام المرمى، أتشوق لرؤيته في المباريات القادمة حتى يتمكن من إظهار موهبته إن شاء الله”.