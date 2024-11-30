بوتافوغو يُتوج بكأس “الليبارتادورس” ويحجز مكانه في مونديال الأندية

توج نادي بوتافوغو البرازيلي، اليوم السبت، بلقب كأس “الليبارتادوريس، بعد الفوز أمام مواطنه في النهائي، أتلتيكو مينيرو، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا التتويج التاريخي، بات بوتافوغو، النادي رقم 14 من البرازيل الذي يتوج ببطولة الليبرتادوريس في تاريخ المنافسة، بعد كل من أندية: ساوباولو، بالميراس، غريميو، سانتوس، فلامنغو، كروزيرو، إنترناسيونال، فلومينينسي، فاسكو دي غاما، كورونتيانز، أتلتيكو مينيرو، أتلتيكو بارانينسي، ساو كايتانو.

وسيواجه بوتافوغو، في إطار ثالث مواجهات كأس القارات للأندية 2024، نادي باتشوكا المكسيكي، بتاريخ 11 ديسمبر، بالعاصمة القطرية الدوحة، وسيواجه الفائز من هذه المواجهة، نادي الأهلي المصري في نصف نهائي البطولة.

كما حجز نادي بوتافوغو البرازيلي، مقعده في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، وسيتم سحب القرعة بتاريخ 5 ديسمبر.