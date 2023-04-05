بوترعة حكما لقمة الجولة الـ22 بين مولودية الجزائر والسياسي

عينت لجنة التحكيم التابعة للفاف، الحكم بوترعة. لإدارة قمة الجولة الـ22 من البطولة المحترفة. والتي ستجمع مولودية الجزائر. بالضيف شباب قسنطينة.

ومن المقرر أن يدير الحكم بوترعة، هذه المواجهة، بمساعدة كل من زرهوني مساعد أول، وصهبي، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لقاسمي حكم رابع.

ويسعى العميد لحسم هذه المواجهة والظفر بالنقاط الثلاث لضمان مكانة في البوديوم، فيما يسعى شباب قسنطينة للابتعاد أكثر بمركز الوصافة عن أقرب ملاحقيه.

كما كشفت الفاف، عن تعيينات حكام باقي مباريات هذه الجولة كاملة، والتي جاءت على النحو التالي: