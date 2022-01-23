بوترعة حكما لمباراة اتحاد العاصمة وأتليتيك بارادو

عينت لجنةالتحكيم، الحكم بوترعة، لإدارة المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة، بأتليتيك بارادو، ضمن الجولة الـ15 من البطولة المحترفة

وسيدير الحكم بوترعة، هذه المباراة، بمساعدة كل من زرهوني، مساعد أول، وبن علي، مساعد حكم ثاني، بالإضافة عثمان كحكم رابع.

وستكون هذه الجولة مبتروة من مباراة الكلاسيكو بين مولودية الجزائر، وشبيبة القبائل، بسبب ارتباط الكناري بالمنافسة الإفريقية

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة كاملة على النحو التالي:

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