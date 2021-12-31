بوترعة حكما لمباراة الساورة ومولودية الجزائر

عينت لجنة التحكيم، الحكم بوترعة، لإدارة مباراة الجولة الحادية عشر، والتي ستجمع شبيبة الساورة، بالضيف مولودية الجزائر.

وسيدير الحكم بوترعة، هذه القمة، بمساعدة بن علي، كمساعد أول، وحالم، مساعد حكم ثاني، بالإضافة عبد الوهاب كحكم رابع.

ومن المقرر أن تلعب مباراة هذه الجولة، يوم الأحد المقبل، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، بملعب “20 أوت 1955”.

كما جاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة كاملة على النحو التالي: