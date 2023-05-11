بوترعة حكما لمباراة شبيبة الأبيار وشباب بلوزداد

عيّنت لجنة التحكيم التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم الحكم محمد امين بوترعة لإدارة مباراة ثمن نهائي كأس الجمهورية بين شبيبة الأبيار وشباب بلوزداد.

كما عيّنت المساعدين والأمر يتعلّق بكل من حلام وصبحي للقاء المقرّر إجرائه السبت بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وستجري المباراة بداية من 18:00 سا وسط حضور جماهير كبير مترقب خاصة وأن قواعد الأنصار تتواجد في العاصمة.

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