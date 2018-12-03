بوتفليقة:”الجزائر ممتنة للأئمة الذين لم يتخلوا عن مناصبهم أيام المأساة الوطنية”

قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن الجزائر تنعم اليوم بثمار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

التي جعل منها الدستور مبدأ ثابتا، وقاعدة عمل في تعاملنا مع الوقائع والأحداث.

مشيرا خلال رسالة بعثها بمناسبة إفتتاح الأسبوع الوطني العشرين للقرآن الكريم بوهران، “أعبر صميم الفواد للائمة والمشايخ والعلماء”.

“عن امتنان الجزائر واكبارها لكافة السادة الائمة الذين لم يخلوا مناصبهم ولم يبرحوا مساجدهم ولم يسلموا منابرهم لدعاة الفتنة ايام الماساة الوطنية”.

مشيرا إلى أن “هذا الوفاء لهذه النخبة المنتقاة الا باستمرار الدولة في منع خطاب الكراهية وفي محاصرة محاولات التقسيم الطائفي”.

“والمذهبي وفي السعي وفي احياء ميراث أسلافنا العلماء الذين كانت خطاباتهم ودروسهم بلسما شافيا للأدواء التي تطول المجتمع وتعيقه عن التقدم والرقي”.