دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة وجّهها إلى الشّعب الجزائري، تلاها بالنيابة عنه وزير الدّاخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي إحياءً لليوم العالمي للشغل من حاسي مسعود.

دعا كافّة الشركاء الإقتصاديين للعمل كيد واحدة للمضي قدما في الإصلاحات من أجل خدمة الجزائر وتحقيق رفاهية شعبها.

وقال بوتفليقة إن مخلّفات العشرية السوداء وما تلاها من انهيارات وأزمات في أسعار النفط، وتبعية مفرطة في المحروقات إلى يومنا هذا .

لازلنا نحرص على دعم الدولة لتلبية الحاجيات الأولية، والخدمات الإجتماعية، دعم يفوق 30 دولار شهريا.

مؤكّدا الرئيس بوتفليقة، أنه رغم الصعوبات، فإن الدولة تبقى حرصة على تجهيزات الهياكل القاعدية، والسكنات على حساب مداخيل الخزينة العمومية.

وهذا الإتجاه إيمانا راسخا بقدرات الجزائر الإقتصادية، للمزيد منم الإصلاحات وعقلنة مناهجها.

قائلا في ذات السياق : ” إننا عاكفون على تجسيد هذا البرنامج الذي زكّاه الشعب، وإنني حرصت على ترشيد النفقات وعلى الجميع أن يفخر بالقدرات الإقتصادية في جميع القطاعات، لاكتساب حق الدولة، في المبادلات الإقتصادية، وتقليص التبعية”.