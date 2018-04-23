بوتفليقة: إتخاذ إجراءات صارمة لضبط السوق الوطنية

ذكر الرئيس بوتفليقة أن الدولة إتخذت إجراءات لضبط سوق المنتوجات، شريطة تحسين المنتوج الفلاحي في الجزائر.

جاء هذا خلال كلمة ألقاها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام، في أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة التي تعقد اليوم.

كما نوّه أنه يتطلب مشاركة الجميع في إستغلال المتوج الفلاحي لتغطية السوق الفلاحية مع ضرورة إيجاد منافذ أخرى

ودعا الرئيس بوتفليقة جميع المتعاملين في السوق الوطنية للعمل على تمييز المنتوج الفلاحي وجعله نشاطا متميزا.

لأنه يتطلب الإمكانيات والمهارات، وضرورة المساهة جنبا الى جنب قصد حماية التوازنات الخارجية للبلاد.