بوتفليقة: إعداد مشروع قانون للتصدي للجرائم الإلكترونية

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أنه سيتم إعداد مشروع قانون للتصدي للجرائم الإلكترونية التي أثرت سلبا على المجتمعات.

مشيرا في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للمحامين قرأها عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.

مشيرا إلى أن الجرائم الإلكترونية عينة من الإفر ازات الحديثة، وبقدر ما نشجع على الإستفادة القصوى من الإبتكارات.

بقدر ما ننبه إلى الوعي والحيطة مما يرد من هذا العالم المفتوح من السلبيات.

مفيدا بأن الجرائم الإلكترونية أصبحت حقيقة في خدمة أهداف غير مشروعة للإضرار بالاشخاص والمؤسسات.

التي تتطلب تعزيز اليات التنسيق الاقليمي والدولي للتصدي لها، حيث تم الشروع في اتخاذ التدابير التأمينية المطلوبة.

ويمكن للمحامي ان يساهم ويقوم بدور إيجابي في النهوض بالوطن والترسيخ للقيم البناءة في المجتمع.

وما يقوم به في اطار عمله وفي إطار الحكامة القضائية.