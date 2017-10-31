بوتفليقة.. إنتهى عهد المراحل الإنتقالية والجيش بعيد عن المزايادات السياسية

وجه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رسالة إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لإحياء اندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.

حيث أكد رئيس الجمهورية بالمناسبة أنّه لابد من الإبقاء على هذه المؤسسة الجمهورية في منآى عن المزايدات والطموحات السياسوية.

وقال بوتفليقة، “لقد ولى عهد المراحل الانتقالية في الجزائر التي ضحى عشرات الآلاف من شهداء الواجب الوطني من أجل إنقاذ مؤسساتها السياسية”.

وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: أن “الوصول إلى السلطة، من الآن فصاعدا، يتم عبر المواعيد المنصوص عليها في الدستور ومن خلال سيادة الشعب الذي يفوضها عن طريق الانتخاب على أساس البرامج الملموسة التي تعرض عليه.” “.