بوتفليقة :”الإعلام صورة الجزائر خارج حدودها”

أكد رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، اليوم أنّ الجزائر تعوّل على إعلامها و هي تواجه شتى التّحديات في الدّاخل.

و أخرى تهددها من الخارج على غرار الكثير من دول العالم اليوم.

و ذكّر الرئيس في هذا الإطار دور الإعلام في “نقل صورة الجزائر الحقيقية خارج حدودنا”، موضحا أنّ تمسك الجزائر بـ”حريتها و استقلال قرارها” يعرضها لـ”حملات التشويه،.

بل و حتى لمحاولات زعزعة استقرارها بإثارة الفتن واختلاق أزمات و مشاكل، بحيث لا نرى الخروج منها إلا في الاحتماء بها

و أوضح أن “عالم اليوم المولع كباره بالهيمنة لا يتقبل بسهولة الدول و الشعوب المتمسكة بحريتها و استقلال قرارها

و واصل رئيس الجمهورية قائلا، إنّ الجزائر التي “تتميز بهذه الاستقلالية في القرار و الخيار، عانت ويلات التشويه، كما استهدفت بمحاولة زعزعة أركانها .

و الأمر بات اليوم أخطر مع تطور الإعلام الإلكتروني الذي لا يعرف الحدود والذي يصل مباشرة إلى جميع الأفراد.