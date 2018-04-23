بوتفليقة: الإقتصاد الفلاحي هو فريسة للمضاربة

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أنه بالرغم من القيود التي تحيط بالنشاط الفلاحي إلا أنه حقق نتائج مرضية.

مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة لا يزال في تبعية للأمطار بالرغم من بناء السدود، لأن بلادنا تعاني من التقلبات المناخية.

كما لجأت الجزائر إلى تقنيات معاصرة واقتصاد المياه.

وأفاد الرئيس أن الإقتصاد الفلاحي يعاني من ضعف الهيكلة وهو فريسة للمضاربة، وعلى القائمين على القطاع الإهتمام.

عن طريق غر ف مهنية وجمعيات حرفية للحفاظ على مسارهم.

وأكد الرئيس أنه بالرغم من النقائص فهنالك عزوف الشباب في المحيط الفلاحي وقلة الإمكانيات الموفرة من قبل الدولة.

كما نسجل تقدم ظاهرة الفلاحين في السن، أين ناشد الشباب الجزائري بضرورة الإهتمام بهذا النشاط المربح لأصحابه والجوهري للجزائري.

كما ناشد الجهات المعنية من الدولة بضرورة إعطاء المزيد من التكوين في المجال الفلاحي وتشغيل الشباب في الفلاحة.

بالإضافة إلى تشييع المستثمرات الفلاحية من قبل البنك المصرفي واقتناء إمكانيات ووسائل معاصرة ميكانيكية أو ذات أي طابع.