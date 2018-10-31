بوتفليقة: الثورة التحريرية أدخلت اسم الجزائر في السجل الذهبي للأمم

قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالته بمناسبة الفاتح من نوفمبر.

أن ثورة نوفمبر الـمجيدة كانت تتويجا لتلك الـمقاومة التي خاضها شعبنا الأبي من إقدام الاستعمار على غزو بلادنا.

فطوال أزيد من قرن ونصف قرن واجهت الجزائر، بمقاومة مريرة بطولية، غطرسة جيوش الاحتلال.

واستمر تمسك شعبنا بالذود عن الحرية عقودا متتالية من الزمن من خلال ثورات ووثبات جماهيرية في كل نواحي الجزائر.

ثورات ووثبات كانت من بينها هبة يوم 8 مايو 1945 محطة لامعة و أليمة في تاريخنا الـمعاصر.

محطة كلفت الجزائر عشرات الآلاف من الشهداء، محطة أكدت نهائيا، لأبناء شعبنا، رفض الـمستعمر الغاشم الاعتراف بحقوقنا.

محطة كانت، من ثمة، الشعلة التي أضرمت لهب ثورتنا التحريرية الـمقدس.

وكانت الثورة هذه انجازا أدخل اسم الجزائر في السجل الذهبي للأمم وجعل شعوب الـمعمورة تحيي كفاحنا إلى اليوم.

وكانت الثورة الـمجيدة هذه، بعد استعادة استقلالنا، منطلقا لـمسار عظيم، مسار البناء و التشييد.