بوتفليقة : الجزائر استرجعت سيادتها وأراضيها بفضل الوئام المدني والمصالحة الوطنية

قال الرئيس بوتفليقة خلال رسالة له بمناسبة تنظيم الجلسات الوطنية للفلاحة، حضرها شلة من الفلاحين وذوو الكفاءات والخبرات الوطنية العالية.

تلاها نيابة عنه حافظ الأختام وزير العدل الطّيب لوح الإثنين أنّ الجزائر عانت الأمرّين في قطاع الفلاحة الذي تعتبره الدولة أهم الملفات الذي تولى له أهمية.

وهذا نظرا لحيوية هذا القطاع وما يترتيب عنه من منافع في المجال الإقتصادي، فقطاع الفلاحة بما يحتويه من فلاحين وبداويين وريف قد تصدى لقمع وويلات المستعمر المقيت.

بعدها ويلات الإرهاب كانت بمثابة أزمة للجزائر قبل عقدين من اليوم، جعلها تنسحب من النشاط الفلاحي وتفاقمت هذه المتاعب بسبب المأساة الوطنيةبما في ذلك الهجرة من الريف.

مشيرا بوتفليقة أنّ الجزائر وبفضل إقرار الوئام المدني والمصالحة الوطنية، عرفت كيف تسترجع استقرارها والبناء الوطني في جميع الميادين.

بما في ذلك قطاع الفلاحة فحرصت على استرجاع أراضيها وسيادتها ودعم الفلاح ومساندته للنهوض بالإقتصاد الوطني.