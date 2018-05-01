بوتفليقة: الجزائر حققت إنجازات هامة بفضل عمالها وعاملاتها

قال رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إنّ الإنجازات التي حققتها الجزائر تعود لجهود عاملات وعمال الجزائر.

وأكّد الرئيس بوتفليقة في رسالة بمناسبة الإحتفالات المخلّدة ليوم العمال المصادف للفاتح من ماي بحاسي مسعود.

قرأها نيابة عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنّه لايمكن لأحد مهما بلغ به الجحود أن ينكر ما أنجزته الجزائر في جميع المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

مضيفا، أنّ الجزائر سجلت قفزة نوعية بظهور الآلاف من المؤسسات القاعدية.

بفضل العمال والعاملات في الورشات وفي المزارع والمكاتب والبناء والتشييد.

وحيا الرئيس بهذه المناسبة عمال وعاملات الجزائر في خدمة البلاد اقتصاديا وتنمويا.