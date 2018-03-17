بوتفليقة: الجزائر عازمة على ترقية مكانة المرأة في الحياة السياسية

قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،أن الجزائر تبقى عازمة على التقدم في مجال ترقية مكانة ودور المرأة في الحياة السياسية،

وهذه هي الرسالة التي حملها التعديل الدستوري الأخير.

مضيفا أن الدستور أقر مسؤولية الدولة في ترقية المساواة في مجال الشغل وترقية مكانة المرأة في تلقد جميع المسؤوليات في جميع الأصعدة.

وجاء هذا،خلال افتتاح ملتقى دولي حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية،أين ألقى وزير العدل حافظ الأختام،الطيب لوح،رسالة رئيس الجمهورية،نيابة عنه.

حيث أشار رئيس الجمهورية في رسالته إلى أمله الكبير في مشاركة الجزائر باقي الاطراف الحاضرة في الملتقى تجربتها في مجال،

ترقية دور المرأة في السياسة والتنمية المستتدامة.