عاجل

بوتفليقة: الجزائر عازمة على ترقية مكانة المرأة في الحياة السياسية

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بوتفليقة: الجزائر عازمة على ترقية مكانة المرأة في الحياة السياسية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
بقلم عايدة.ع

قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،أن الجزائر تبقى عازمة على التقدم في مجال ترقية مكانة ودور المرأة في الحياة السياسية،

وهذه هي الرسالة التي حملها التعديل الدستوري الأخير.

مضيفا أن الدستور أقر مسؤولية الدولة في ترقية المساواة في مجال الشغل وترقية مكانة المرأة في تلقد جميع المسؤوليات في جميع الأصعدة.
وجاء هذا،خلال افتتاح ملتقى دولي حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية،أين ألقى وزير العدل حافظ الأختام،الطيب لوح،رسالة رئيس الجمهورية،نيابة عنه.
حيث أشار رئيس الجمهورية في رسالته إلى أمله الكبير في مشاركة الجزائر باقي الاطراف الحاضرة في الملتقى تجربتها في مجال،
ترقية دور المرأة في السياسة والتنمية المستتدامة.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital