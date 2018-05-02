بوتفليقة: الصّحافة هي “الرّقيب” لتسيير شؤون البلاد

هنأ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم كافة الأسرة الإعلامية، إحياءً لليوم العالمي لحرية الصحافة.

عبد العزيز بوتفليقة دعا بهذه المناسبة جميع وسائل الإعلام الوطنية إلى الاضطلاع بـ”مهمتها النبيلة”.

ونوّه الرئيس الواجب الذي يقع على عاتق الصحفيين من خلال دور “الرقيب اليقظ” الذي يرصد كل النقائص التي تعثر تسيير الشؤون العامة و الخاصة.

لأن الأمر يتعلق “بدور يشجع الإصلاحات و التصحيح و حتى المحاسبة عند ما يتطلبه الأمر”.

و تشكل هذه “المهمة النبيلة” للصحافة من خلال انتقاد العمل الحكومي خاصة عندما يتم ذلك بـ”صدق و نزاهة” جزءً هاما من حل المشاكل و تصويب الوضع.

و اعتبر رئيس الجمهورية أن “ثقل و تعدد” المهام المنوطة بمختلف مصالح الدولة، تؤدي “لا محالة” إلى “ارتكاب عدد من الأخطاء ووجود “قسط من النقائص”.

و من ثمة حرص رئيس الجمهورية “كل الحرص على إبراز الدور المركزي” للصحافة الوطنية في “جميع الورشات” و في “مواجهة كل التحديات التي تعترض الجزائر في مسيرتها”.

و استرسل الرئيس بوتفليقة قائلا أنه يحق للجزائر “أن تفتخر بدسترتها حرية الصحافة المكتوبة و المسموعة و المرئية وحتى على الشبكات الإعلامية بدون قيد و كل شكل من أشكال الرقابة القبلية، دستور يضمن نشر المعلومات و الأفكار و

الصور و الآراء بكل حرية مع احترام ثوابت الأمة و قيمها و احترام حقوق الإنسان”.

و في هذا السياق ذكّر رئيس الجمهورية بتاريخ الصحافة الوطنية التي “تميزت على الدوام بروحها الوطنية و دورها النضالي”، حيث واكبت انتعاش الحياة السياسية بعد وقع تحجيمها خلال المأساة الوطنية جراء الترهيب و التقتيل.

و اعتبر الرئيس بوتفليقة، أنّ الصحافة “بجميع أصنافها” ترافق اليوم “إشعاع و تألق الحياة الديمقراطية”، مشيرا في السياق نفسه إلى حرصه “عبر التعديل الدستوري الأخير على فتح المجال أكثر أمام الإعلام الوطني ليعزز دوره الفعّال

في جميع مناحي الحياة الوطنية”.