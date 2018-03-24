بوتفليقة: المحامي هو مكوّن ثابت في العمل القضائي

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أنّ مهنة المحاماة متشبعة بالنضال والتضحية من أجل التخلص من الإستعمار وخدمة الوطن.

مشيرا خلال رسالة بعثها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم الوطني للمحامين قرأها نيابة عنه.

مضيفا أن شهر مارس هو شهر الشهداء وشهر النصر، ومهنة المحاماة لها دور لا يمكن عزله عن مسيرة كفاح الشعب الجزائري.

لافتكاك الحرية والاستقلال والكرامة ولها سهمها الوافر في الانخراط في الكفاح الوطني والثورة المجيدة.

ومنهم من قدموا أرواحهم للامة من المحامين علي بومنجل الذي نحيي ذكرى استشهاده هذا الشهر.

مؤكدا أن المحامين يعملون على مسار الكفاح من اجل الحرية والعدالة لبسط الحقوق المكفولة للإنسان.

مضيفا أن العديد من الأجانب الشرفاء تبنوا قضية الجزائر ودافعوا عنها ومنهم من دفع حياته ثمنا للشجاعة .

وأخلصوا بمبادئهم وأجمعوا بين مهنة الدفاع وأخلاقياتها.

وأكد الرئيس أن المحامي هو مكون أساسي ثابث في العمل القضائي ويقدم مساهمات أخرى في عدة مجالات للأمة والوطن.

تقدر بظروفها ومقاديرها