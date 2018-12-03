بوتفليقة: الوفاء للوطن انتشل الجزائر من الفتنة النكراء

حذّر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من انكفاء أبناء الوطن عن أسلافهم العلماء، والذي من شأنه أن يزعزع ثقتهم فيما بينهم .

وأضاف بوتفليقة في رسالة بعثها بمناسبة افتتاح الأسبوع الوطني العشرين للقرآن الكريم بواهرن، ” أنّ هذا الوضع سيجعل أبنائنا عرضة لفتك التيارات الفكرية الدخيلة والمذهبيات المنحرفة و الحركات الاستغلالية”.

مضيفا: “والتي استعملت الاسلام لتمزيق المجتمعات و أضعاف الأوطان وبث الكراهية فيها والضغينة والبغضاء”

وقال بوتفليقة :” إنّ الوفاء للوطن انتشل الجزائر ثانية من أتون الفتنة النكراء، التي كادت أن تعصف بميراث الشهداء وتقوض اسس الدولة الوطنية”.

“وكذا تنسف بمبادئ نوفمبر و الميراث الحضاري للدولة لولا لطف الله وتضحيات المخلصين”.