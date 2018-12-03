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بوتفليقة: الوفاء للوطن انتشل الجزائر من الفتنة النكراء

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بوتفليقة: الوفاء للوطن انتشل الجزائر من الفتنة النكراء
بقلم شهرزاد مزياني

حذّر رئيس الجمهورية عبد العزيز  بوتفليقة، من انكفاء أبناء الوطن عن أسلافهم العلماء، والذي من شأنه أن يزعزع ثقتهم فيما بينهم .

وأضاف بوتفليقة في رسالة بعثها بمناسبة افتتاح الأسبوع الوطني العشرين للقرآن الكريم بواهرن، ” أنّ هذا الوضع سيجعل أبنائنا عرضة لفتك التيارات الفكرية الدخيلة والمذهبيات المنحرفة و الحركات الاستغلالية”.

مضيفا: “والتي  استعملت الاسلام لتمزيق المجتمعات و أضعاف الأوطان  وبث الكراهية فيها والضغينة  والبغضاء”

وقال بوتفليقة :” إنّ  الوفاء للوطن انتشل الجزائر ثانية من أتون الفتنة النكراء، التي كادت أن تعصف بميراث الشهداء وتقوض اسس الدولة الوطنية”.

“وكذا تنسف بمبادئ نوفمبر و الميراث الحضاري للدولة لولا لطف الله  وتضحيات المخلصين”.


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