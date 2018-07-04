بوتفليقة: تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب رائدة عالميا

أشاد عبد العزيز بوتفليقة بتجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب، والتي خاضت أشواطا كبيرة وهامة لمجابهة هذه الآفة العابرة للحدود.

بوتفليقة بمناسبة ذكرى عيدي الإستقلال والشباب، أكد على التفاف الشعب الجزائري حول وطنه الجزائر، لإسترجاع الأمن والإستقرار.

بالجنوح إلى الوئام الوطني والمصالحة الوطنية اللذين أصبحا نهجا وتجربة يحاول الكثير من الشعوب عبر العالم الأخذ بهما لمواجهة الإرهاب المقيت.

وأكد بوتفليقة على أن الجزائر لا تزال ساهرة رغم الأزمات والنزاعات، والجرائم العابرة للحدود,

على حماية حرمة ترابها وسلامة شعبها.

وذلك بجهد وتضحيات شبابها المنضوي في صفوف الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وقوات أمن الجمهورية.

معتبرا الرئيس أن هذا اليوم بالذات هو يوم مميز وفرصة أخرى لتجديد تحية الإكبار للجيش الوطني

الشعبي وقوات أمن البلاد.

والترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني.