بوتفليقة: حق الحرية والإستقلال أصبح للأسف أمر مفقود في العالم العربي

قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن الأزمات الخارجية تدور على حدودنا مثقلة بمخاطر الإرهاب المقيت وشبكات الجريمة المنظمة.

مشيرا في رسالته بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمجاهد، “أمام هذه التحديات وتلك المخاطر أهيب بكم أن تتأسوا أبناء وبنات الوطن.

بمجاهدين الأمجاد وشهدائنا الأبرار، كما عليكم أن تتجندو جميعا لكي يستمر البناء وتسخير جميع قدرات بلادنا وبناء جبهة شعبية قوية.

لاستمرار وضمان إستقرار الجزائر،

مشيرا إلى أن حق الحرية والإستقلال اصبح للأسف أمر مفقود في العالم العربي جراء النزاعات والأزمات الموهنة لقدراتنا.

في هذا التجند الوطني أهيب بكم أبناء وبنات وطني أن تحذو حذو خيرة أبناء مجتمعنا أفراد الجيش الوطني الشعبي.

وأفراد قواة بلادنا الذين يضحون يوميا بالنفس والنفيس.